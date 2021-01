Danny Boyle dirigerà sei episodi sulla storia dei Sex Pistols

Arriva una mini-serie biopic sulla storica band inglese. Sarà composta da sei episodi e si baserà sul memoir scritto nel 2018 dal chitarrista Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.



La serie diretta da Danny Boyle (Trainspotting, 28 giorni dopo, The Beach, The Millionaire..) andrà in onda su FX, sarà prodotta da FX Productions con Danny Boyle in duplice veste da regista e da producer esecutivo assieme a Frank Cottrell Boyce e Craig Pearce (quest’ultimo anche creatore della serie). Le riprese incominceranno il 7 marzo.

Si intitolerà Pistol, come annunciato da Variety.

Anche il cast è già noto e sarà composto da Toby Wallace nei panni di Steve Jones; Anson Boon in quelli di John “Johnny Rotten” Lydon; Louis Partridge in veste di Sid Vicious; Jacob Slater in quella di Paul Cook; Fabien Frankel come Glen Matlock; Dylan Llewellyn aka Wally Nightingale; Sydney Chandler alias Chrissie Hynde; Emma Appleton nei panni della fidanzata di Sid Vicious, ossia Nancy Spungen, e infine Maisie Williams calata nella parte dell’icona punk Jordan.