TOY DOLLS: la raccolta di tutti i singoli!

In arrivo una raccolta di 37 tracce su 2CD di ogni singolo pubblicato dalle folli leggende del Punk Rock, i Toy Dolls.

Contiene il grande successo da classifica UK “Nellie The Elephant” e include anche i successi delle classifiche indipendenti “Cheerio & Toodle Pip”, “Alfie From The Bronx”, “We’re Mad”, “She Goes To Finos”, “James Bond (Lives Down Our Street)” e “Geordie’s Gone To Jail”.

Il cantante/chitarrista Olga è stata l’unica costante della band per quasi 45 anni di carriera e guida ancora oggi la band, suonando in molti importanti festival in tutta l’Europa continentale, incluso il seminale Ruhrpott Rodeo a Hunxe, in Germania, il 6 luglio 2024.

Il libretto contiene le immagini di tutte le uscite, molte delle quali ora sono oggetti da collezione punk costosi e rari, insieme a note di copertina dettagliate.

Il cofanetto uscirà il 12 Aprile tramite Captain Oi! e CherryRecords, ma già disponibile per il pre-order qui



TRACK LIST:

DISCO 1

1 Tommy Kowey’s Car

2 She Goes To Finos

3 Tommy Kowey’s Car (EP Version)

4 She’s A Worky Ticket

5 Everybody Jitterbug

6 MEDLEY – Teenager In Love / I’ve Got Asthma

7 Nellie The Elephant

8 Dig That Groove Baby

9 Cheerio And Toodle Pip

10 H.O!

11 Alfie From The Bronx

12 Hanky Panky

13 We’re Mad

14 Deidre’s A Slag

15 Rupert The Bear

16 Nellie The Elephant (1984)

17 Fisticuffs In Frederick Street

DISCO 2

1 She Goes To Finos

2 Spiders In The Dressing Room

3 Come Back Jacky

4 James Bond (Lives Down Our Street)

5 Olga…….I Cannot!

6 Griefsville

7 Geordie’s Gone To Jail

8 Idle Gossip

9 Geordie’s Gone To Jail (Japanese Version)

10 Yul Brynner Was A Skinhead

11 I’ve Got Asthma

12 Turtle Crazy

13 Nellie The Elephant (Live In Tokyo)

14 Turtle Crazy (Join In Mix)

15 Lazy Sunday Afternoon

16 Sod The Neighbours

17 Cloughy Is A Bootboy!

18 Livin’ La Vida Loca

19 Her With A Hoover

20 Alec’s Back