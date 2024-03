Start A Riot: video intervista

Esce oggi, martedì 26 marzo, “Everybody Lies”, il nuovo singolo della hyper pop-punk band Start A Riot.

La canzone è un inno all’accettazione del prossimo e di se stessi. Come? Accogliendo e abbracciando le imperfezioni proprie e altrui.

Tramite pillole di storia di vita vissuta (“amici che arrivano, amici che muoiono…”), viene presentato il concetto fondamentale del brano, ovvero che l’unico modo per stabilire con le persone che amiamo rapporti profondi e duraturi, è accettare loro per quello che sono, anche se mentono, anche se dicono piccole bugie, perché spesso queste bugie accadono per motivi diversi da quelli che si pensa (vergogna, disagio, per proteggerci).

Da qui si sviluppano i contenuti foto e video, così come la copertina, del singolo, ambientati tutti in bagno. Perché qual’è l’unico luogo in cui siamo davvero sempre noi stessi, senza filtri, senza giudizio? Proprio il bagno.

Sara, ce lo racconta direttamente in una video intervista:

Il brano, disponibile su tutti i Digital Stores, presenta un sound molto leggero e spensierato, lasciando trasparire a tratti, un retrogusto vagamente introspettivo e impercettibilmente malinconico, soprattutto trovandosi ad accompagnare la lettura del testo all’ascolto. Le sonorità, come sempre, legano un tradizionale pop-punk alle elettroniche di un moderno k-pop, dando vita ad un genere che potremmo definire hyper pop-punk.

