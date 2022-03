I canadesi The Last Mile in Italia per due date con i francesi Pink Flamingos

La punk hardcore band canadese The Last Mile sta arrivando in Europa questa primavera per promuovere il loro album “Respect The Frequency”, uscito lo scorso ottobre su Rad Girlfriend Records.

Saranno in tour con i Pink Flamingos, dalla Francia, che stanno supportando Les Nuits Injuste, album uscito nel 2020.

Le date italiane:

La bassista Stephanie Cole ha detto: “Sento che siamo stati fortunati ad aver potuto a fare anche solo un concerto nel 2021 (lancio dell’album a dicembre) mentre le restrizioni sono state tolte per un periodo molto breve a Montreal. L’idea di andare in tour, specialmente dopo che è passato così tanto tempo è entusiasmante ma fa anche pensare al tempo passato senza poter suonare. Ma vedere vecchi amici e incontrarne di nuovi è sempre fantastico e non vediamo l’ora. Il pensiero di suonare in sale piene di gente, mascherati o no, è ancora un po’ strano per tutti noi ma, nel complesso è qualcosa che ci è mancato tantissimo.

Siamo felici di far ripartire le cose e siamo entusiasti di farlo insieme a tutti coloro che decideranno di partecipare a questi concerti”.

GUARDA IL VIDEO “SKYLINE”: https://youtu.be/vBhhe_gUQzk

27.04 – Mannheim (DE) – Juz

28.04 – Nancy (FR) – Trois Petits Points

29.04 – Salavaux (CH) – Le Trou

30.04 – Milano (IT) – CIQ

01.05 – Castiglione Delle Stiviere (IT) – Arci Dallò

03.05 – Ajdovš?ina (SL) – Klub Baza

04.05 – Zagabria (CR) – AKC Attack

05.05 – Graz (AU) – MusicHouse

06.05 – Vienna (AU) – Club Coco

07.05 – Dresda (DE) – Zentralwerk

08.05 – Eisenhüttenstadt (DE) – Steelbruch

10.05 – Berlino (DE) – Franken

11.05 – Hildesheim (DE) – Club Veb

12.05 – Wiesbaden (DE) – Kreativfabrik

13.05 – Karlsruhe (DE) – Alte Hackerei

14.05 – Genk (BE) – JH Pand

15.05 – Le Havre (FR) – McDaid’s

www.tlmpma.com

www.pinkflamingos.bandcamp.com