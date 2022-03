Gab De La Vega: Tour Europeo e partecipazione al Lost Evenings Festival di Frank Turner

Gab De La Vega era stato costretto ad annullare e rimandare il tour acustico in Austria, Germania, Olanda e Belgio lo scorso Novembre / Dicembre, a causa di un peggioramento della situazione che negli ultimi anni ha caratterizzato ormai ogni avventura on-the-road per qualsiasi musicista.

Le date sono state però riprogrammate tutte per la metà di Maggio.



12 Maggio – Innsbruck, A – Wohnzimmer

13 Maggio – Nürnberg, D – Projekt 31

14 Maggio – Wiesbaden, D – Tagwerk

15 Maggio – Aachen, D – Lolaparoli

16 Maggio – Bergen Op Zoom, NL – Vader Huiskamer

17 Maggio – Münster, D – Black Heaven Skate Shop

18 Maggio – Duisburg, D – Stapeltor

19 Maggio – Solingen, D – Wohnzimmer

20 Maggio – Ranst, B – Kapel Van De Pastorij

21 Maggio – Sankt Wendel, D – Zur Tränke

22 Maggio – Karlsruhe, D – Cafè Noir



Ma la settimana è stata densa di annunci importanti.

Oltre alle date soliste in acustico di Maggio, è arrivata la conferma ufficiale della partecipazione al Lost Evenings Festival a Berlino, in formazione full band.

L’evento itinerante di Frank Turner doveva tenersi nel 2020 ma con l’arrivo della pandemia era stato annullato. Ma l’invito del cantautore britannico è rimasto valido e dopo due anni è arrivato liberatorio e attesissimo l’annuncio pubblico che vedrà Gab De La Vega and The Open Cages salire sul Nick Alexander stage del Columbia Theater di Berlino il prossimo 15 Settembre. Info e biglietti: https://lostevenings.info



Gab De La Vega negli ultimi 6 mesi ha pubblicato due singoli, “We Could Be Anything” brano in acustico e “Demons of Tomorrow”, pezzo full band.

Al momento si trova in studio per registrare un nuovo album e sta lavorando al booking di un altro tour che verrà annunciato in primavera inoltrata.