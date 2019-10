PATH: nel 2020 fuori con “Small Town Boy”

Il mio cantautore preferito ha annunciato l’uscita di un nuovo lavoro! Registrazioni già finite chiaramente all’Hombrelobo dal grande Valerio, l’Ultimo già al lavoro sulla grafica e hype livello Super Saiyan, ma questa volta non si tratta di un disco, bensì di “poche canzoni ad integrare un racconto e viceversa”, come ci spiega Pat Atho sulla sua pagina FB.

Produzione affidata alla T.A.C. Records (tiro a Campari), etichetta fondata non molto tempo fa da un altro cantautore che adoro, Daniele Ridolfi.

Stay tuned che sti due assieme sono pericolosi!