Nuovo album per i ME FIRST AND THE GIMME GIMMES: “Dancing Queen” degli ABBA primo singolo estratto

La più famosa cover band del punk mondiale sta per tornare con un nuovo album: stiamo parlando dei Me First And The Gimme Gimmes. Spike Slawson e compagnia tornano con “Me First and The Gimme Gimmes Blow It…at Madison’s Quinceanera”, nuovo album in uscita per Fat Wreck Chords il prossimo 14 di giugno.

Qui sotto potete ascoltare la cover di Dancing Queen degli ABBA, primo singolo estratto: