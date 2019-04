Marzolo occupata sgomberata…

DOPO LO SGOMBERO DI MARZOLO IL DEN-DEN PARTY CERCA UN ALTRO SPAZIO DOVE ESSER ACCOLTO, PER NON FERMARSI DAVANTI AGLI SGOMBERI E IN SOLIDARIETÀ A TUTTI GLI SGOMBERATI DI QUESTI ANNI BUI.

Purtroppo pochi mesi dopo il quinto compleanno, dopo l’Asilo anche la Marzolo Occupata di Padova è stata sgomberata. La Marzolo è sempre stata un punto di riferimento in Italia per molti di noi, ma come sappiamo non ha senso affezionarsi troppo ad uno spazio fisico, ma anzi conservar le nostre energie per rendere migliore e ancora più ferrea la prossima occupazione.

Il collettivo a capo dell’organizzaz ione del Den-DenParty 2019 lancia questo messaggio a un mese dall’evento, e chiunque possa aiutarci non esiti a contattarci.

https://www.facebook.com/events/2295903637358839/?ti=as

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2309154995802761&id=100001248484113

https://www.facebook.com/1424171257885573/posts/2023793821256644/