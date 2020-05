LA SCENA SIAMO NOI! Un invito alle band: inviateci i vostri video

In questo scenario tutt’ora instabile una cosa è sicura: chi prima chi dopo, ad un certo punto potremo tornare in sala prove a riabbracciare le nostre band e sarà un momento comune a tantissimi di noi.

Ora più che mai crediamo che sia importante che la scena dia un segnale forte di unità, per far capire che torneremo presto, sopra e sotto i palchi.. più carichi e incazzati di prima!

La nostra idea è di creare un VIDEO CHE RACCONTI IL RITORNO IN SALA DELLE BAND ITALIANE DOPO IL LOCKDOWN e i protagonisti siete voi!

Ci piacerebbe ricevere da ciascuna band un breve video (max 15 sec – orizzontale) registrato quando tornate in studio o in sala prove.

Un saluto, un brindisi… qualcosa che trasudi punk e che sia genuino.

Inviaci il tuo video a: redazione@punkadeka.it indicando il nome della band e la città di provenienza.

Sappiamo che non è ancora possibile tornare a suonare e probabilmente avremo tempi diversi di Regione in Regione, per questo motivo ci stiamo muovendo in anticipo e la “call” rimarrà aperta finché non sarà autorizzato in tutta Italia.

Vorremmo che quella giornata resti un ricordo per tutti.

Uniti per dare un segnale di ripartenza! La scena siamo noi!