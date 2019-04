Tornano gli Avail.

la punk rock band di Richmond, dopo anni di silenzio, tornerà per un’unica data (al momento) il prossimo 19 Luglio per celebrare il 21esimo anniversario dell’uscita di “Over The James”, fuori nel 1998 per Lookot Records!.

Il concerto si terrà a Richmond, in Virginia e vedrà la partecipazione di Iron Reagan e Asylum.

La speranza è che l’occasione non sia più unica che rara…