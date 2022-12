TRAVOLTAS/HUNTINGTONS: fuori lo split in 12″

Due leggende del pop punk mondiale, gli olandesi Travoltas e gli americani Huntingtons, si sono unite per uno split in 12″ intitolato “Rock’n’Roll Universal International Problem”.

Il vinile uscirà il prossimo 2 dicembre per Striped Music ed è preordinabile qui:

LP split Travoltas / Huntingtons – Rock ‘N’ Roll Universal International Problem (stripedmusic.com)

Questa la tracklist:

Travoltas

1. She’s Gonna Break My Heart In Two

2. Hooray For You

3. The Last Time That You Left

4. Red River Rock

Huntingtons

1. I Don’t Wanna Be Wrong

2. You Got What I Need

3. Anywhere You Want To

4. All I Have To Do Is Dream