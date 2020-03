Per i 20 dell’etichetta, la Stardumb Records ha deciso di festeggiare nientemeno che al nostro beneamato Punk Rock Raduno!

La line-up include Methadones, Huntingtons, Lucy and The Rats e molte altre band (annunciate a breve) che si alterneranno sul palco del festival venerdì 17 luglio!

Stay Tuned!