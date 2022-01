NIGHTWATCHERS: l’intervista esclusiva per Punkadeka!

Pubblichiamo in esclusiva per Punkadeka l’intervista alla band francese Nightwatchers a cura di Gab De La Vega di Epidemic Records. I Nightwatchers hanno appena pubblicato un nuovo album per la svedese Lovely Records e hanno tante cose da dire. Nei propri testi, la band fa i conti con il passato coloniale della Francia e con le conseguenze che esso ha avuto nella società attuale. Il tutto condito – ovviamente – da ottime sonorità a metà tra punk rock e post punk.

Abbiamo scambiato alcune domande con Julien Virgo, portavoce della band.

Cosa rende la Francia un buon (o cattivo) posto per la musica underground?

È difficile parlare della Francia in generale, ma ci sono alcune buone scene locali e città dove ci piace molto andare a suonare. Gli ultimi anni hanno visto la nascita di un bel po’ di belle band in diversi stili di punk…Che sia Lille, Brest, Bordeaux, Parigi o Tolosa, su scala minore, c’è molto da fare. Un sacco di collettivi che si fanno avanti per organizzare concerti, nonostante le difficoltà che incontriamo ovunque nel trovare luoghi che possano accoglierli. Vediamo anche che il pubblico si sta rinnovando, dalla ripresa dei concerti è bello vedere tante facce nuove, più giovani di noi, è una bella sensazione.



Quali sono le band che hanno influenzato maggiormente il vostro sound in questi primi anni della band?

Alcune band recenti come Red Dons, Radioactivity, Eagulls, Mass Hysteri, Sievehead, Sauna Youth, Rata Negra, No Problem. E roba più classica: Wipers, Sad Lovers & Giants, Ramones, Misfits.



Il vostro recente album tratta delle conseguenze del colonialismo nella società di oggi nel vostro paese, la Francia. Cosa c’è ancora da cambiare e cosa è fortunatamente cambiato in questi decenni?

Abbiamo scelto questo tema dopo due dischi sulla violenza della polizia, perché la gestione contemporanea della polizia in aree prioritarie della politica cittadina è ancora molto influenzata dal periodo coloniale, senza che questa eredità sia sempre consapevole. Gli scritti di Malika Mansouri o di Manuel Boucher sono molto interessanti su questo tema. Trovo importante sottolineare i legami che esistono con questo periodo e soprattutto con questo territorio, quello dell’impero coloniale francese, che spesso tendiamo ad evitare quando pensiamo alla storia della Francia. L’Algeria era un dipartimento francese non molto tempo fa. La società sta cambiando e le cose si stanno muovendo su questi temi, direi di sì, ma non saprei dire da che parte.

Rimane un argomento molto divisivo, basti vedere gli ultimi dibattiti sulla commemorazione di Napoleone Bonaparte. A differenza della Germania o di altri paesi europei, è ancora difficile assumersi la responsabilità di questa parte della nostra storia. Abbiamo un problema con tutte le parti oscure, come se parlarne e fare luce su di esse equivalesse a sputare sulla Francia. Si viene subito etichettati come islamisti, separatisti o quant’altro. Ci si lava con l’importanza del dovere di ricordare, ok molto bene, ma ci si rende conto che la memoria in questione è molto selettiva, e che ci sono certi passaggi che si preferisce mettere da parte quando turbano un po’ troppo il nostro romanzo nazionale. Non ci sarà nessuna riconciliazione, nessuna unità nazionale in Francia finché tutte le memorie potranno essere espresse e non saranno riconosciute allo stesso modo. Ci sono tante parti tristi nella storia della Francia. Si pensi all’uso del napalm in Indocina. La sistematizzazione della terra bruciata, la tortura e lo stupro in tutte le guerre decoloniali pure.

Vi direi anche che è ancora attuale perché se l’esercito francese è diventato più professionale e non ci sono più veri e propri militari di leva, non sono sicuro che la maggior parte dei giovani che si impegnano sappiano esattamente in cosa si impegnano prima di sbarcare nella realtà del conflitto armato. Sociologicamente, entrare nell’esercito è un modo di integrazione professionale per alcuni giovani lavoratori che non hanno necessariamente molte opzioni e porte a cui bussare. Non sono sicuro che si hanno tutti i pro e i contro del conflitto quando si sbarca in una missione in Mali o in un altro paese dove la Francia sta difendendo posizioni militari.



Com’è stato il processo di scrittura delle canzoni per questo album? Siete perfezionisti in studio o vi piace mantenere la spontaneità?

Abbiamo pubblicato il nostro primo album La Paix ou le Sable nel 2019 e abbiamo registrato Common Crusades nel settembre 2020, quindi il processo di scrittura è stato piuttosto veloce. Le canzoni sono venute facilmente, suoniamo insieme dal 2016 quindi ora abbiamo delle abitudini che rendono tutto più facile. Kevin e David hanno passato molto tempo a lavorarci a casa. Di solito arrivavano alla sessione di prove con idee già abbastanza strutturate. Immagino questo nuovo album nella continuità di La Paix ou le Sable, esplorando un po’ di più alcuni orientamenti post punk. La registrazione con Mathieu Zuzek è andata abbastanza bene. Abbiamo lavorato con lui prima, conosce il nostro suono e capisce quello che vogliamo e non vogliamo. Siamo super felici del risultato, siamo tutti d’accordo nel dire che è la nostra migliore uscita finora.

Dal punto di vista dei testi, la scrittura è stata fatta dopo aver composto tutte le canzoni dell’album, insieme all’impostazione delle voci. Ero meno “con il naso infilato nei libri” rispetto alla scrittura del primo album, è stato anche fatto più velocemente. Abbiamo organizzato il disco lato A: periodo coloniale e lato B: periodo contemporaneo, per cercare di evidenziare la linea storica delle logiche e delle politiche in termini di integrazione e assimilazione.



Qual è la lezione più importante che il punk rock vi ha insegnato?

Fai quello che vuoi fare senza pensare a quello che la gente penserà o dirà. La cosa bella del punk è che non hai bisogno di essere un professionista o anche un buon musicista per iniziare una band. Forse farà schifo all’inizio, ma è incredibile cosa puoi realizzare quando continui a darci dentro.

Come siete stati colpiti dalla pandemia di COVID-19? È difficile pianificare e lavorare su una release ora che le cose non sono ancora completamente risolte?

Non abbiamo suonato nessuno show e non ho visto nessuno show fino a dicembre 2021. Di solito vado a un paio di concerti a settimana, quindi è stata dura. Mi è mancato molto. Non aveva senso per noi suonare per persone sedute su sedie con un casino di restrizioni durante la pandemia, così abbiamo aspettato fino a quando avremmo potuto suonare in una sorta di “normali circostanze pre-covid-19”. Siamo felici di suonare di nuovo, anche se è ancora un casino… Abbiamo appena suonato 2 volte, a Montpellier e Tolosa e siamo stati fortunati che non siano stati cancellati. Abbiamo pianificato un piccolo tour in marzo/aprile, quindi vedremo come va… Non è stato difficile organizzarlo, ma non puoi essere sicuro che non venga cancellato tipo 1 settimana prima di andare in tour.

Cosa può aspettarsi dal vostro prossimo album una persona che non vi conosce?

Se non ci hai mai ascoltato, potrebbe essere descritto come un mix tra punk rock e post punk. Punk cupo e malinconico. Credo che questo nuovo album sia in continuità con La Paix ou le Sable, esplorando un po’ di elementi più orientati verso il post punk. Siamo super felici del risultato, siamo tutti d’accordo nel dire che è la nostra migliore uscita finora.

Sentite qualche pressione per fare musica che possa piacere alla gente o vi sentite liberi di esplorare la vostra creatività?

Non ci pensiamo. Suoniamo quello che ci piace. Se alla gente piace è figo, se non piace non è un grosso problema. Non facciamo soldi, suonare musica non è il nostro lavoro e non lo sarà mai. Quindi non c’è pressione, davvero.

Cosa sperate per il resto del 2021 e 2022?

Il 2021 è finito ora, quindi speriamo che il 2022 sia un po’ più tranquillo! Speriamo di poter fare più concerti, vedere i nostri amici senza mascherine, ad un certo punto, alla fine…Sarebbe bello! Non chiediamo troppo, sai…

Avete in programma di venire in Italia?

Non ancora, ma saremmo felici di tornare a fare un paio di concerti! Non esitate a contattarci se siete interessati.