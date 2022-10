MEAT FOR DOGS vs. ACROSS

Prendi due band del sud che spaccano le casse già dal primo accordo, figlie degli anni floridi del nostro punk hardcore, e fagli fare uno split stile BYO, ed ecco che salta fuori un lavoro che ci rimette le braghe corte a tutti quanti.

Due pezzi a testa, uno la cover dell’altro, ed i mezzo un quarto d’ora di punk sano e sanguigno, da parte dei Meat For Dogs un pezzone inedito molto toccante, che tratta il recente omicidio di George Floyd (“i can’t breathe”, ricordate?) in maniera sublime, poi coverizzano uno dei miei pezzi preferiti degli Across, “l’odore della pioggia” in salsa catanzarese con tanto di tromba è davvero ben fatta.

Tocca poi ai calabresi, che con il nuovo e splendido “didascalia” non solo confermano le loro capacità scrittorie e compositive, ma anzi rilanciano curando ancora meglio la nuova creatura, creando la ormai classica atmosfera darkore; la cover poi è stupenda, si sente che conoscono la band e ne esaltano al meglio i suoni per darle il giusto tributo.

Uno split che ha tutte le ragioni di esistere, mi piace vedere quest’amicizia tra gruppi, se poi il prodotto finale è anche bello da vedere, oltre che da sentire, allora direi che ne è uscito un ottimo lavoro.

Meat For Dogs: registrato, mixato e masterizzato al Black Horse Studio di Catanzaro da Francesco Merante.

Across: registrato, mixato e masterizzato al Crossover studio di Cosenza da Piero Vena.

Prodotto da Overdrive, stupende le grafiche a cura di Lucio Parrillo.



tracklist:

A1. Meat for Dogs – brucia

A2. Meat For Dogs – l’odore della pioggia (Across cover)



B1. Across – didascalia

B2. Across – a spasso nei cieli (Meat For Dogs cover)