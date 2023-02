BRIGADE LOCO/AZIONE DIRETTA: Borghetti Crew

Quando hai le stesse radici viene quasi naturale incontrarsi e decidere di fare qualcosa assieme, lo split che ci regalano i baschi Brigade Loco ed i nostri Azione Diretta è qualcosa di sublime a livello di grinta ed attitudine, 5 canzoni a testa, 2 lingue ed un solo cuore pulsante, ecco ciò che troverete qui dentro.

Partiamo dicendo che trovarsi in mano il CD con quella grafica, il biliardino nel bel mezzo di uno stadio gremito (San Siro prima del terzo anello? Pare lui) con le curve di Perugia con “lode a te Renato Curi” e Real Sociedad con “Aitor” (Zabaleta, assassinato a Madrid 25 anni fa da un membro del Frente Atletico) vicine a sostenere i propri colori, il delicato cartonato e le band presentate a mo’ di figurine ci si sente già appagati, poi parlando di ciò che esce dalle casse posso dire che ci troviamo di fronte ad un prepotentissimo punk stradaiolo che tratta tematiche sensibili ed emozionanti, ovviamente calcistiche, resistenti ed affrontate a viso aperto ed in modo rabbioso, senza nascondersi dietro a facili slogan, e che colpiscono pesantemente. Ho tradotto i testi dei baschi grazie ai potenti mezzi che abbiamo oggi a disposizione, forse ce l’ho fatta ma diciamo che il senso lo si capisce benissimo, fatto sta che la penna da quel che ne capisco è ottima ed i cori sono da pelle d’oca; per quanto riguarda i perugini non posso che confermare le belle parole spese da sempre, inoltre sto giro sento della melodia piacevole e ricercata fusa benissimo nel duro acciaio che compone le loro musiche, ed una particolare cura nello scrivere i testi, integrando tutto nel loro stile inconfondibile.

Una cover a testa con la splendida “adreiluz adreilu/mattone su mattone” per i Brigade Loco e “solo ma resisterò/solo pero en control” per gli Azione Diretta, che chiudono il disco con la seconda edizione di “rabbia” fatta veramente bene per me.

Insomma uno split azzeccato, per nulla forzato e che rispetta gli antichi valori delle curve sane e della scena bella e meticcia.



tracklist:

01. Labankada – BRIGADE LOCO

02. Beldurra – BRIGADE LOCO

03. Izaganatik – BRIGADE LOCO

04. Bultzada – BRIGADE LOCO

05. Adreiluz adreilu – BRIGADE LOCO

06. Ultima sentenza – AZIONE DIRETTA

07. Rondini in gabbia – AZIONE DIRETTA

08. Curi 8 – AZIONE DIRETTA

09. Solo ma resisterò – AZIONE DIRETTA

10. Rabbia 2 – AZIONE DIRETTA