THE URGONAUTS: Namassa

Li conoscevo solo di nome gli Urgonauts, poi un bel giorno mi arriva sto disco dalla mitica KOB records e mi si apre un mondo, un mondo fatto di buon vecchio ska, arroganza, 9 caffè e 9 grappe, “namassa” se non sbaglio è il loro quarto lavoro e mi riporta in quel mood sciallatissimo di un’isoletta che tanto adoro.

Già dalle prime note si percepisce una passione sfrenata per lo ska ed il rocksteady e l’arrangiamento dei pezzi risulta naturale e spontaneo, molto ben fatto, i suoni escono fluidi e piacevoli dalle casse, i testi però sono tutt’altro che onelove, anzi sono molto pungenti ed irriverenti, ascoltare “padrone mio” per credere, ma francamente ho trovato interessanti tutti i testi ed i relativi argomenti trattati, oltre a “padrone mio” anche “decibel” e “3ore” spiegano in un certo modo le condizioni di lavoro, spettacolare anche se ho fatto fatica a comprenderlo il pezzo in romagnolo, fondamentalmente è un disco combat che fa venire voglia di ballare, mai banale o riciclato, non sono molto esperto del genere, ma devo dire che mi piace e l’ho ascoltato volentieri per diverse volte, anzi non vedo l’ora di godermeli dal vivo sti ragazzi.

Registrato presso il Puntosound Studio di Cesena, mixato e masterizzato da Emanuele “Cotone” Para presso il Cotton Factory, pre-produzione/editing di Filippo Francesconi, Matteo Maroncelli e Lorenzo Perinelli, artwork e grafiche di Franco di Muoio e Francesca Tappi, prodotto e distribuito da KOB Records.



tracklist:

01. intro

02. pistoleri o musicisti

03. acquaviva

04. padrone mio

05. decibel

06. febbre del loro

07. 3 ore

08. itagliani

09. dovresti saperlo

10. piccioni

11. eravamo rimasti in tre

12. la luna nel pozzo

13. plutonio

14. the U+BT