PATH: al lavoro sul nuovo disco!

Quella volta che abbiamo fatto la classifica dei dischi, nella mia Path era arrivato primo con “Hombre Lobo Session”, poi sono usciti altri due dischi incredibili come “Cinema” e “Small Town Boy” e oggi so che presto arriverà un altro capitolo scritto dal cantautore di Anguillara Sabazia, cosa sarà non lo sappiamo, quando uscirà neanche, nel frattempo io consumo “Lima Sorda” e voi se ancora non li avete potete procurarvi i suoi lavori su: Folk Beat Vendetta su Bigcartel oppure dare un’ascoltata su Bandcamp, in ogni caso fidatevi che cascate bene.