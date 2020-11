THE AMMONOIDS: Fuori il lyric video di “Rats”

Lo scorso 19 Ottobre è uscito il lyric video di “Rats”, primo singolo del nuovo album della band romana dai toni punk rock melodici!

Il nuovo album, “Survivors Of The K-T Boundary”, che uscirà prossimamente (stay tuned !), è stato registrato da Valerio Cascone al The Lab e missato e masterizzato da Fabio Banfio (Rake-Off e Taste the Floor). Come per Devonian, la coloratissima copertina è opera di Marcoabout dei Twister.

