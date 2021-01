Nuovo 7pollici per i Counterpunch

Prime buone notizie per il 2021: In attesa del nuovo album la band skate-punk di Chicago ci sta per offrire un doppio singolo 7″ con due nuovi pezzi:

“We, the role” and “Handbook for the recently debriefed” primi pezzi della band dall’ultimo album Bruisers del 2014.

L’uscita è prevista il 29 gennaio per SBÄM Records, Thousand Island Records

