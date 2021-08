Oggi e domani siamo al BAY FEST!

Il 31 Luglio del 2012 è il giorno che Tony Sly, leader e voce dei No Use For A Name, ci lasciato. Un vuoto immenso per tutti i suoi fans

Per non dimenticare uno dei songwriter piu’ talentuosi della scena saliranno sul palco del Bay Fest Positive Edition 2021 Giulio e Cele, che hanno suonato in band come Biffers, ONS, 7Years e New Real Disaster ma da quel maledetto giorno di luglio hanno deciso omaggiare il compianto Tony reinterpretando in chiave acustica sia i pezzi dei No use che quelli da solista.