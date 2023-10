STOP THE MUDNESS

Da un’idea del collettivo di Rumagna Sgroza in collaborazione con Ravenna Hardcore, Silly Things Rimini, San Marino Asociale e il CISIM di Lido Adriano (Ravenna) che ospiterà gli eventi, ma grazie soprattutto al supporto di tante band di amici e Djs, che si sono proposti e resi disponibili a dare una mano, prende vita una rassegna di 4 serate che ci accompagnerà durante i mesi invernali fino a primavera.

“L’iniziativa nasce con il solo scopo di dare un contributo a persone e luoghi a noi affini che hanno subito perdite e danni nelle due alluvioni del Maggio 2023 e alle Brigate Di Solidarietà Attiva. Unico gruppo di volontari ancora presente e attivo in Romagna, con cui abbiamo (anche “fisicamente”) collaborato e che ricalca appieno la nostra concezione di aiuto solidale e fraterno in queste terribili situazioni. Uniti e dal basso.”

“Queste serate sono nate anche grazie alla disponibilità di alcune delle band che suoneranno, che nel pieno dell’emergenza mentre eravamo in case di amici e sconosciuti a tentare di salvare dal fango il salvabile e fare in modo che potessero tornare a viverci, ci hanno chiamato e dato piena e solidale disponibilità. A loro va il più grande ringraziamento”

La prima delle 4 serate:

Sabato 25 Novembre con NABAT – GUERRA – STIGLITZ – CODROIPO

https://www.facebook.com/events/1367368397462962/?locale=it_IT



Poi appuntamento al 2024:

27 Gennaio: ATTACCABRIGHE – CITY 493 – MELE MARCE – CESOIA

24 Febbraio: MALASURERTE FI SUD – RED MOON HEROES – IESSE

30 Marzo: BULL BRIGADE – REBELDE RPM – CONTRASTO – T-REX SQUAD

PREZZI E PREVENDITE: per tutte le serate il prezzo sarà di 10 euro senza tessera. “E’ il doppio dei biglietti che facciamo normalmente ma vi preghiamo di intenderlo per quello che è: un benefit. Dal biglietto né gli organizzatori né il CISIM si intascano un euro, serve solo a coprire il rimborso spese dei gruppi e i costi fissi, tutto il resto va benefit perché, ve lo assicuriamo, c’è ancora un grandissimo bisogno di aiuto e chi ci governa non ha alcuna fretta di darlo”.

Andrà in benefit anche la maggior parte del ricavato del bar.

I BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI ANCHE IN PREVENDITA su dice.fm : https://dice.fm/…/emayy-stop-the-mudness-25th-nov-cisim… , con un diritto di prevendita di 0,30 € (pagherete € 10.30) e il consiglio degli organizzatori è di prenderli in questo modo perché il CISIM ha una capienza massima di 200 posti. Staccati i 200 biglietti non sarà possibile far entrare nessuno. Sui canali degli eventi sarà ovviamente aggiornato l’andamento della prevendita.