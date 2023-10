CENTRALIA: nuovo singolo in uscita

“Am I your target?”: l’elogio pop punk alla liberazione. Il nuovo singolo di Centralia, in uscita il 31 ottobre sulle maggiori piattaforme di streaming musicale, racconta la presa di consapevolezza riguardo l’importanza di lasciare indietro chi rallenta il nostro cammino.

Caratterizzata dalle sonorità incalzanti e sostenute di una marcia verso la libertà, “Am I your target?” è il terzo capitolo del viaggio di Centralia attraverso le fasi del lutto.

Parte fondamentale di questo racconto sono gli artwork, completamente studiati e creati da Centralia.

CREDITS

Produced. recorded and mixed at Flashing Lights – Reactive Studio

Lyrics, Music & Artwork: Luca Lattari

Vocals, guitars & bass: Luca Lattari

Drums: Fabio Amoroso

Mix: Fabio Amoroso

Master: Renato Innocenti at Rewind Studio

