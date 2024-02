Lennon Kelly pubblicano il nuovo singolo “Dam Da Be?i”, un inno alla condivisione e alla coesione generazionale

I Lennon Kelly, una delle band di punta del panorama irish-punk folk italiano, è entusiasta di annunciare il lancio del loro ultimo singolo, “Dam Da Be?i”, il racconto di una serata tutta romagnola in osteria.

“Dam Da Be?i” è molto più di una canzone; è un inno alla condivisione, al benessere e alla coesione tra le generazioni. La band ha catturato l’essenza di una festa aperta a tutti, inclusi i forestieri, dove l’unione degli intenti condivisi si fonde armoniosamente con la musica che i Lennon Kelly creano.

Questo singolo riflette l’atmosfera positiva e accogliente che permea le loro serate e offre un assaggio dell’energia contagiosa che caratterizza la band.Dopo aver finalmente trovato una nuova casa per la creazione musicale (uno studio e una sala prove adatti alla portata della band), i Lennon Kelly sono determinati a non interrompere la loro produzione artistica.

Mentre lavorano intensamente per perfezionare il loro nuovo spazio, la band ha già avviato la composizione dei brani destinati al prossimo disco, promettendo ai fan un’ulteriore evoluzione del loro suono distintivo.

Le prospettive future dei Lennon Kelly si aprono da un nuovo luogo di creazione musicale, dove intendono accrescere ulteriormente il loro metodo, esperienza e qualità artistica. Questo nuovo capitolo segna un notevole scatto di maturità per la band, promettendo un futuro musicale sempre più ricco e appassionante.

Per celebrare il lancio di “Dam Da Be?i” e anticipare le prossime tappe del tour, i Lennon Kelly hanno confermato la loro presenza il 31 marzo al RockPlanet di Pinarella di Cervia. Un appuntamento imperdibile per i fan, la storica serata di Pasqua che farà vibrare il RockPlanet con l’energia unica dei Lennon Kelly.

Nel weekend di San Patrizio la band sarà invece al Defrag di Roma il 16 Marzo e in piazza a Porto Sant’Elpidio (FM) il 17 Marzo.