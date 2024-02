CF98 in Italia per la prima volta

Chi segue punkadeka conoscerà quasi sicuramente i CF98. La band polacca ha da poco annunciato le date del loro tour e per la gioia di tutti, saranno per la prima volta in Italia!

Ecco le date:

2.03 WIELKIE ROZCZAROWANIE: URODZINY 2024 – koncerty i przesada

19.04 Linz, AT + Mudfight Declined

20.04 CF98 (PL) // Declined (CH),Winterthur, CH

22.04 CF98 / Declined Chur, CH

23.04 Morrovalle, IT

24.04 Ferrara, IT

25.04 Milan, IT

26.04 Le Gros Tonneau Festival, Artonne, FR

18.05 Nasty Cut Fest 2024, Copenhagen, DK

20.06 PUNK´S NOT DEAD VOL. 21 with CF98 / DAJNESERI / DISCORRECTED on 20.06.24 at Café Carina Vienna, AT

5.07 Fallig Open Air “Firlefanz Enkirch e.V.”, Enkirch, DE

27.07 Xtreme Fest, FR

2.08 CF98 & RUN, MELOS!, Hannover, DE

3.08 BrakRock, BE

4.08 Resist To Exist 2024 (Vol. XIX), Berlin, DE