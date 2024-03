Aurevoir Sòfia tornano con il nuovo singolo “Anything”

“I Sòfia son tornati” recita il singolo “Cadillac II”, pubblicato dagli Aurevoir Sòfia pochi mesi fa.

Una frase che oggi trova nuova forza alla luce della pubblicazione di “Anything”, il nuovo singolo della band milanese.

ASCOLTA ANYTHING: http://ada.lnk.to/_anything

“Anything” è un brano personale, profondo, che musicalmente conserva l’energia caustica e diretta che sta caratterizzando le produzioni degli Aurevoir Sòfia, capaci di riassumere in un singolo come questo le influenze e le ispirazioni che danno forma al loro songwriting. Nel testo invece i cinque di Milano danno voce a temi importanti e spesso non affrontati con la stessa apertura come la salute mentale e la perdita di un amico importante nelle difficoltà che a volte sembrano insormontabili.

Attraverso il personale, “Anything” racconta una storia che può essere quella affrontata da molte in un momento di estrema difficoltà e sofferenza.

Luca, cantante della band, racconta una vicenda molto personale, che da le origini a questo brano:

“Anything è una canzone che in generale parla di perdita e di cercare forza. Ma per me parla del mio amico Alberto. Noi siamo cresciuti insieme, abbiamo esplorato la musica insieme e Albi è sempre stato il mio primo fan. Questa canzone parla di tutto ciò che vorremmo dire, o vorremo aver detto, a chi ci manca, e della linea sottile tra la malinconia e il sentirsi in colpa. Che è indispensabile cercare aiuto, ma ci si salva sempre da soli.”

Con questo brano così personale ed esplicito la band prova a dare una chiave di lettura ad una tragedia vissuta in prima persona, ma propone anche la propria esperienza come riferimento per chiunque si trovi a vivere una situazione di disperazione e difficoltà. Come spesso accade, la musica può essere quel veicolo che porta forza, sostegno, vicinanza a chi in momento cupo della vita ha bisogno di trovare soluzioni, risposte e luce.

“Anything” è disponibile sulle principali piattaforme digitali grazie alla collaborazione con l’etichetta Kick And Snare di Milano.