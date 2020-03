In questo momento difficile per tutti , il combo cagliaritano dedito al mosh , sputa fuori un nuovo video.

Il video di Lions From 90’s , uscito in anteprima il 23 marzo sul canale youtube della band , è diretto da Gallo Films di Paolo Maneglia e sempre registrato, come il loro ep d’esordio “Thousand Traitors” del 2019, al Cut Fire Mixing studio.