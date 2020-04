The Bordelllo Rock’n’Roll Band – Video “La dura vita delle rockstar”

“LA DURA VITA DELLE ROCKSTAR” è il brano d’esordio della THE BORDELLO ROCK ‘N’ ROLL BAND.

Trio della provincia di Salerno che si muove su territori rock ‘n’ roll classici anni ‘50/’60 contaminandoli con elementi beat e punk.

Nati come cover band, dopo aver macinato un sacco di date, si apprestano a rilasciare per fine estate il primo album fatto dei propri inediti di cui fa parte quello che vi proponiamo in anteprima.

Il brano in questione si intitola “La dura vita delle rockstar”, ed è molto vicino a quello che è lo stile degli Strokes, portandoci quindi la carica del rock’n’roll e la sfrontatezza del punk, il tutto cantato in italiano.

Nel video si riprende quanto narrato nel testo, ripercorrendo la giornata-tipo dei tre membri e ironizzando sulle difficoltà che hanno le band emergenti nel farsi spazio all’interno del panorama musicale: fra live sottopagati, vite di stenti, chilometri macinati e tanta strumentazione da caricare e scaricare mille volte, la gente che balla resta spesso la più grande soddisfazione che un musicista possa avere, oltre forse al fatto di poter bere a scrocco.

Il brano è stato registrato presso il The Bordello Rock ‘n’ Roll Studio di Licusati e mixato masterizzato da Edoardo Di Vietri all’Hexagonlab Recording Studio di Vallo della Lucania.

I THE BORDELLO ROCK ‘N’ ROLL BAND sono :

Mr. B. Sapphire (voce e chitarra)

Mr. Spritz (voce e basso)

Mr. Dreher (voce e batteria)

https://www.facebook.com/TheBordelloRocknRollBand