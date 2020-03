NoReason Records: dischi a sostegno degli Ospedali Lombardi

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà e di raccolta fondi a sostegno di tutte le realtà impegnate a far fronte a questa emergenza sanitaria. Come abbiamo già visto la comunità punk rock non è da meno e anche NoReason Records e Booking ha deciso di mettersi in gioco per dare un contributo in questo momento particolarmente complicato.

Con un contributo di 15 euro è infatti possibile acquistare 5 dischi (4 random e uno a vostra scelta) tra quelli pubblicati da loro, insieme al link per scaricare una compilation di 93 pezzi (uno per ogni uscita NoReason Records): l’intero ricavato sarà donato agli ospedali e alle strutture sanitarie lombarde in difficoltà.

Per info scrivere a: stenrr@gmail.com

Per saperne di più su NRR:

https://noreasonrecords.wordpress.com/

www.facebook.com/NoReasonBooking

Il messaggio è chiaro: insieme contro un nemico comune.