Ascolta il nuovo disco degli EFFETTI COLLATERALI!

Esce oggi 27 Ottobre il nuovo album degli EFFETTI COLLATERALI dal titolo “Ombre Nelle Tenebre”, prodotto da DUFF Records e coprodotto da All You Need Is Punk.

Si compone di sette tracce, due delle quali, “Fauci Del Potere” e “Randagi”, sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali!

Non vediamo l’ora di farvelo ascoltare!

A noi piace un sacco, e siamo sicuri che piacerà anche a voi!

Ecco la copertina dell’album!

(Artwork by Mirko Belotti)