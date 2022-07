Dopo “Revolution Spring” del 2020 (qui la nostra recensione: THE SUICIDE MACHINES: “Revolution Spring” – Punkadeka – Punk web Magazine) tornano i Suicide Machines, lo fanno con uno split coi giapponesi Coquettish e il nuovo pezzo si intitola Slipping in The Darkness.

Qui sotto potete ascoltare il pezzo e preordinare il 12″:

GEBO GOMI | The Suicide Machines (bandcamp.com)