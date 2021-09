THE SUICIDE MACHINES: finiti i lavori per il nuovo album

Sembra che le tempistiche si siano ridotte in casa Suicide Machines: dopo che tra l’ultimo disco “Revolution Spring” (qui la nostra recensione: THE SUICIDE MACHINES: “Revolution Spring” – Punkadeka – Punk web Magazine) e il lavoro precedente (“War Profiteering Is Killing Us All”) sono passati ben 15 anni, la punk band di Detroit ha terminato i lavori per il nuovo album, a distanza di appena un anno dal precedente.

A testimoniare tutto questo un video su Instagram che potete vedere cliccando qui:

Suicide Machines su Instagram: “Had to take a break for a bit there, but we concluded tracking for our next release tonight. Behold: group vocals. #thesuicidemachines…”



Non ci resta che attendere ulteriori news. Nell’attesa riascoltiamoci l’ultimo, bellissimo, “Revolution Spring”.