PLAKKAGGIO: fuori il primo singolo VERSO LA VETTA!

Dopo tanti, troppi anni mi tremano le gambe a sentire un nuovo pezzo dei Plakkaggio, e che pezzo! “Verso la Vetta” è un vero inno metallosissimo ma che piace un sacco anche ai punk ed ai pelati, quindi casse a palla e tutti pronti che tra un mesetto esce il disco nuovo per la mitica Time To Kill e ovviamente Hellnation, e se il buongiorno si vede dal mattino mi sa che sarà un disco decisamente tritaossa, lo presenteranno in una bella serata al Xo di Magenta il 25 marzo assieme agli Ultimi, esserci è un dovere morale!