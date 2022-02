NEW BAND ALERT: THE SAD TOMORROWS dal New Jersey

Cosa hanno in comune The Ergs, Huchback, Nervous Triggers e Night Birds? Oltre ad essere 4 validissime punk band del New Jersey, alcuni dei loro musicisti hanno creato un nuovo gruppo chiamato The Sad Tomorrows.

La band ha rilasciato in questi giorni una musicassetta di 4 pezzi per la Don Giovanni Records e qui sotto potete ascoltare Unstable Practices, pezzo registrato nel novembre 2021 e masterizzato il mese successivo da Stephen Egerton dei Descendents.

Don Giovanni Records

Qui sotto invece il video di Long Vibration.