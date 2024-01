LE CANZONI GIUSTE: Only Phunk

“Only Phunk” è un viaggio musicale e testuale che sfida le convenzioni contemporanee, offrendo una critica intelligente e provocatoria sull’uso eccessivo dei social media, con un particolare riferimento a OnlyFans.

Il brano, in chiave punk/rock, è la storia di un ragazzo che, dopo una dolorosa rottura, è risucchiato in un ciclo ossessivo, dopo aver scoperto la sua ex su OnlyFans. Tuttavia, la canzone non vuole giudicare; piuttosto, sottolinea la necessità di bilanciare il desiderio sessuale con una connessione che sia autentica e reale.

“Only Phunk” abbraccia l’importanza dell’amore fisico e degli incontri reali, suggerendo che l’eccessivo consumo di contenuti per adulti online può portare a un distacco dalla realtà e ostacolare lo sviluppo di relazioni significative.

La canzone invita gli ascoltatori a riflettere sulle dinamiche delle loro relazioni, suggerendo che le delusioni e la tristezza emotiva sono parte integrante del percorso di crescita individuale.

Con uno stile funky e accattivante, il singolo non demonizza l’autoerotismo, ma invita a trovare un equilibrio sano tra la sfera virtuale e quella reale.

LE CANZONI GIUSTE sono una band alternative-pop che nasce a Pescara nel febbraio del 2018 i cui membri provengono da Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise. La sua peculiarità è la capacità di mescolare ad una scrittura critica della società moderna una musicalità mai banale contaminata dal rock, rap, pop e dal cantautorato.