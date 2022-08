Walt Hamburger live al Ristorante Granozero di Lecco: ecco com’è andata!

Il finale poi è stato un po’ il riassunto della serata, organizzata impeccabilmente da Alessandro e Stefano, che seguivano “dalla regia”: Walt ha intonato “International You Day” e da tutti i tavoli è partito spontaneo il coro, perché con una canzone del genere, interpretata egregiamente tra l’altro, è impossibile restare zitti e magari scappa pure una lacrimuccia…

La serata è finita così, tra chiacchiere , foto di rito e birre, coniugando in tutti modi possibili la parola “calore”, partendo dai rivoli di sudore con traffico internazionale di fazzolettini per asciugarlo fino ad arrivare a quella sensazione, inconfondibile, che solo la musica può far arrivare dritta al cuore.