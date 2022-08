SCREECHING WEASEL: The Awful Disclosures of Screeching Weasel

Gli Screeching Weasel sono stati tra i gruppi Punk Rock americani più influenti di sempre. Presero la proposta dei Ramones e la portarono negli anni ’90, ispirando un numero infinito di band. Da molti anni non sono certo ai loro livelli migliori e il tempo passa per tutti, ovviamente.

Questo ultimo disco è un tassello interessante, anche se non è certo uno dei capolavori della band di Chicago. Molto buoni i primi estratti “Any Minute Now” e “Just Another Fool”, mentre altre tracce sono un po’ anonime. “My Favorite Nightmare” e “All Stitched Up” sono altre due canzoni convincenti, invece. “Pandora’s Eyes” è in pieno stile The Queers, altra band storica dei ’90, anche se meno incisiva (un po’ troppo legata a Beach Boys e Ramones), a mio parere, rispetto ai nostri Screeching. I Weasel hanno scritto, e sono ancora in grado di scrivere, gioielli da tre accordi come pochi altri sanno fare.

Voto: 6,5

Tracklist:

1 Six Ways To Sunday

2 Any Minute Now

3 In La Quinta Del Sordo

4 My Favorite Nightmare

5 Just Another Fool

6 In The Castle

7 Kill To Cure

8 All Stitched Up

9 Pandora’s Eyes

10 Dead Alive

11 Gates Lift High Your Heads

12 Hey Diana

13 How Art Thou Fallen

14 Tell Me Your Lies