LOBOTOMY FEST 2023: aggiunti i LATTE+

Dopo i Chronics di Bologna è tempo di punk arock made in Toscana per il Lobotomy Fest: ecco gli empolesi Latte+.

Di seguito il comunicato:

Ciao lobotomizzati, eccoci puntuali con il secondo annuncio!

I toscani Latte+ sono dei veterani della scena scena punk rock italiana: si sono formati a Firenze nel 1997 e da allora hanno sfornato numerosi dischi e fatto centinaia di concerti in giro per l’Europa. Porteranno sul palco del Lobotomy Fest il loro punk rock melodico e diretto, di chiara ispirazione ramonesiana e di gruppi come Queers e Screeching Weasel e ci delizieranno con i pezzi del loro nuovo album “World Of Retarded”, in uscita a marzo per l’americana ProRawk Records.

Il Lobotomy Fest si terrà alla Corte dei Miracoli di Siena i prossimi 10, 11, 12 e 13 Maggio.

https://www.facebook.com/lobotomyfest