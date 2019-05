Tramite la sua pagina ufficiale di bandcamp la Fat Wreck Chords Records sta dando la possibilità a tutti i punk rockers di scaricare gratuitamente una compilation intitolata “Fat Music For Wrecked People: Spring 2019“.

Fat Music For Wrecked People: Spring 2019 by Fat Wreck Chords Fat Music For Wrecked People: Spring 2019 by Fat Wreck Chords

https://fatwreck.bandcamp.com/album/fat-music-for-wrecked-people-spring-2019

la compilation comprende pezzi nuovi di Teenage Bottlerocket, Bracket, Cj Ramone, Cokie The Clown, Clowns, The Bombpops, Nofx, Useless ID, The Last Gang, Get Dead e tanti altri.