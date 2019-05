GLI IMPOSSIBILI sul palco del PUNKADEKA FESTIVAL

Rivelata la seconda band che vedremo sul palco del Carroponte per i 20 anni di Punkadeka.

Gli Impossibili, nati a Milano nel 1994 per merito di “Araya” (chitarra/voce e maggiore compositore del gruppo).

Punk rock semplice e veloce cantato in italiano che ha come modelli Ramones e Queers.

Registrano subito il primo demo su cassetta intitolato PUNK ROCK con 16 pezzi, la demo farà da trampolino per la loro partecipazione alla compilation Flower punk rock dove vi partecipano con 2 brani già presenti nel demo ma riregistrati in qualità migliore.

Nel 1997 esce IMPOSSIMANIA che riscuoterà un ottimo successo e buone recensioni, su tutte la rivista statunitense Maximun R’n’R che li paragona ai grandi nomi del punk internazionale.

Dopo un periodo di tour la band si mette al lavoro per una nuova uscita e nel 1999 registrano uno split con i DEROZER intitolato GIORNI DURI e che li vede compagni di tanti concerti in giro per la penisola.

Un anno dopo esce CONTRO TUTTI a cui segue il periodo più intenso di live per la band che partecipa frequentemente a molte compilation punk.

Nel 2003 esce RIBELLI E IMPOSSIBILI che mostra più maturità e con il brano “La notte sua amica sarà” girano il loro primo videoclip.

Due anni più tardi pubblicano con Derotten records VE LE SUONIAMO ANCORA con un sound più grezzo e duro rispetto ai precedenti; questo disco vede la partecipazione di guest star come Cippa,Paletta e Mastino dei PUNKREAS.

Segue un periodo di transizione con un radicale cambio di formazione, che vede Araya unirsi a “Klaus” (basso) e “Danu” (batteria).

Nel 2008 la band si autoproduce il disco ALCOOL E FURORE, l’anno successivo alla band si unisce Matteo (chitarra), portando così la nuova formazione a quattro che sfocia nell’album SENZA RITORNO (2011).

La band non si ferma e continua a calcare i palchi Italiani tra i quali quello dell’ultimo Punk Rock Raduno e la recente data insieme ai Queers.

Non perdetevi l’esibizione al Punkadeka Festival!

PUNKREAS + IMPOSSIBILI and more!

PUNKADEKA 1999-2019 Festival

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano



La lineup completa sarà presto rivelata!

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1042350389309613/

News e info: https://www.punkadeka.it/festival

Prevendita: http://bit.ly/punkadeka19mi-mt