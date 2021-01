I ribelli della collina: fuori il libro!

È uscito da poco il libro “I ribelli della collina”, libro nato dalla penna di Valerio Lazzaretti che narra le peripezie di un gruppo di giovani punk della Roma degli inizi degli anni ’80 (dal 1980 al 1987), facendo riferimento in particolare alla zona nord della città, dove si “ergeva” il fu Uonna Club, locale storico e punto di ritrovo dei ribelli capitolini (il gruppo FUN gli ha dedicato una canzone e il gruppo Klaxon il titolo di un album, per dire!).

Le difficoltà riscontrate da quei giovani non erano poche: infatti, essere alternativi in quel momento e in una zona della città tendenzialmente tendente a destra non era di certo una passeggiata! Ma questi ragazzi temerari, in balia di tutte le intemperie, continuano il loro percorso fieri di appartenere alla sottocultura che conferisce loro un senso di appartenenza e unicità senza eguali nel mondo esterno.

Il collante? La musica, come sempre. Ascoltano di tutto: new wave, metal, primo punk e hardcore.

Grazie a questo libro si ripercorrono gli anni di una Roma che forse adesso non esiste più, e nonostante tutto a volte si ricorda anche con nostalgia.

Il libro si compone di un’introduzione e di 8 capitoli, uno per ogni anno a partire dal 1980, che contengono diversi racconti, avventure e storie vissute da questo gruppo di ragazzi.

La prefazione del libro è a cura di Simone Lucciola, pietra miliare del punk italiano che ci ha deliziato nel corso degli anni grazie alla sua musica, poesie e illustrazioni. La casa editrice è la Red Star Press – Hellnation Libri. Il volume è di 512 pp. e contiene anche diverse fotografie in b/n. Prezzo di listino 28€.