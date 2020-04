SCREECHING WEASEL: “Some Freaks of Atavism” in streaming completo

Nei giorni scorsi è uscito “Some Freaks of Atavism”, nuovo album della seminale punk band Screeching Weasel. L’album, al momento, è disponibile solo in streaming.

Vi faremo sapere sulla futura uscita fisica.

L’artwork è curato dal bravissimo Riccardo Bucchioni (https://www.riccardobucchioni.com/).

Intanto dategli un ascolto qui sotto. Non ne rimarrete delusi.