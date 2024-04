30 anni di SKALETTA ROCK CLUB: chiacchierata con Federica in occasione della festa di fine Aprile

Uno dei più importanti e longevi punk rock club italiani compie 30 anni: stiamo parlando della Skaletta di La Spezia, o meglio Las*Pezia, decennale punto di riferimento per tanti punk rockers, tra i quali il sottoscritto.

In occasione di questo bellissimo anniversario, abbiamo fatto due chiacchiere con Daria e Federica, ovvero le fondatrici della Skaletta.

Ciao ragazze,30 anni di Skaletta. Per cominciare: come definireste in 3 aggettivi questa meravigliosa storia.

Impegnativa, coerente, frustrante, consolatoria, esaltante…ma sul serio solo 3?!

Parlateci di come è nato il progetto Skaletta Rock Club.



Nasce nel 94, eravamo tutte ragazze. Volevamo creare uno spazio dove “fare” cultura: concerti, performance, mostre. In città non esisteva niente di tutto ciò. Forse è più corretto dire non esisteva nulla. Poi si sono uniti a noi personalità creative, impegnate politicamente, con idee musicali definite, ed è nata la Skaletta come la conoscete tutti, a Spezia, in Italia e nel mondo.

Nel corso degli anni la Skaletta ha ospitato il meglio del punk rock e dell’hardcore italiano ed internazionale, ma non solo: mostre fotografiche, incontri con vari autori, djsets e tanto altro. Quale è stato per voi il punto più alto di questa avventura?



Difficile dirlo, se lo chiedi a Manuel sicuro la presenza di CJ Ramone (il bassista dei Ramones è salito due volte sul palco spezzino, nel 2011 e nel 2013 n.d.r.), anche per Daria CJ, io boh, non saprei davvero.

Me ne vengono in mente troppi(Federica, n.d.r.)

Come tutti noi sappiamo, la Skaletta si trova a La Spezia: quale è il vostro rapporto con la città?

Ci sono stati momenti un po’ “turbolenti” anche muro contro muro con le istituzioni nel passato.

Aneddoti ce ne sarebbero molti, uno che mi viene in mente e’ quando venne Piero Pelu’ ai tempi del Diablo. Non lo disturbo’ nessuno con richieste di autografi ecc.. ci rimase male!

Gli dicemmo: questa è Spezia!

(Io ho il cruccio di non aver ospitato il live dei Fichissimi. E’ l’unica band storica del punk rock a non aver suonato in Skaletta. Non abbiamo fatto in tempo, e non hanno mai fatto reunion.)

Direi che, tenendo conto delle dimensioni del posto, non avremmo certo potuto organizzare band mainstream. Forse nemmeno lo avremmo voluto. L’evento più importante per noi è quello che deve ancora venire. Il segreto per sopravvivere è guardare sempre avanti, rispettare tutti allo stesso modo, dalla band di ragazzini, all’artista più affermato.