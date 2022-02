Amyl and the Sniffers a Giugno in Italia

A due anni di distanza dall’omonimo album di debutto, gli australiani Amyl and The Sniffers hanno dato alla luce “Comfort to Me”.

Il disco è stato prodotto da Dan Luscombe, mixato da Nick Launay (Nick Cave, IDLES, Yeah Yeah Yeahs) e masterizzato da Bernie Grundman (Michael Jackson, Prince, Dr. Dre).

All’interno i singoli “Guided By Angels“: https://youtu.be/Z–D1flPLnk

“Security“: https://youtu.be/j5DZA2NLYis

e “Hertz“: https://youtu.be/zb5Ja6V4OeY

La band punk rock australiana arriva in Italia a giugno:

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022

ROCCA MALATESTIANA – CESENA

ACIELOAPERTO

www.acieloaperto.it

Via Cia degli Ordelaffi, 8, 47521 Cesena FC

Biglietto: 20,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 11 di lunedì 31 gennaio.

Amyl and the Sniffers sono Amy Taylor (voce), Dec Martens (chitarra), Gus Romer (basso) e Bryce Wilson (batteria). Formatisi in una share house di Melbourne nel 2016, gli Sniffers hanno scritto, registrato e caricato il loro primo EP, “Giddy Up”, nell’arco di sole dodici ore. A questo è seguito l’EP “Big Attraction” del 2017. Ricchi d’influenze, questi due primi Ep spaziavano dal rock australiano al rap al punk degli anni ’70, ma il suono era tutto proprio degli Sniffer: breve, veloce, forte e divertente.

Famosi per i loro live esplosivi, i The Sniffers hanno fatto il loro debutto internazionale sul palco del The Great Escape nel 2018. Subito dopo hanno firmato per la Rough Trade Records e la ATO Records, e hanno fatto un’apparizione al SXSW. A maggio 2019 pubblicano finalmente il loro omonimo album di debutto. Il disco è stato nominato per l’Australian Music Prize e si è aggiudicato il titolo di Best Rock Album agli ARIA Awards.

Registrato da Dan Luscombe, il nuovo lavoro, “Comfort to Me”, è nato durante il lungo anno di lockdown. Molte sono le influenze che si ritrovano nel disco che è un mix di punk-rock anni ’70, rock’n’roll vecchia scuola (AC/DC, Rose Tattoo, Motörhead and Wendy O Williams), hardcore (Warthog and Power Trip) e rock australiano (Coloured Balls and Cosmic Psychos).

A proposito dell’album Amyl dice: “Se dovessi spiegare com’è questo disco, direi che è come guardare un episodio di The Nanny, ma l’ambientazione è uno spettacolo automobilistico australiano, la Tata si preoccupa dei problemi sociali e ha letto un paio di libri e il signor Sheffield sta bevendo birra al sole. È una Mitsubishi Lancer che va leggermente oltre il limite di velocità in una zona scolastica. È rendersi conto di quanto sia bello indossare pantaloni sportivi a letto. È avere qualcuno che vuole cucinarti la cena quando sei davvero distrutto. Sono io che faccio pugilato a vuoto sul palco, coperta di sudore, invece di sedermi tranquillamente in un angolo”.

L’album è stato accolto con un enorme plauso dalla critica e ha debuttato al #2 posto della ARIA Album Charts, al #21 della UK Album Charts, al #2 della Billboard Heatseekers Chart e al #18 della Billboard Album Sales Chart. È stato inoltre Album of the Day per la BBC6, Triple J Feature Album e Album of the Week nei media di tutto il mondo.