Bambole di Pezza ristampa su vinile di Crash Me!

Le BAMBOLE DI PEZZA sono una Punk Rock band femminile nata a Milano nel 1997. Dopo vari cambiamenti la formazione ufficiale è composta da Morgana (chitarra), Aika (batteria), Dani (chitarra), Franka (basso) e Rox (voce). Nel 2002 pubblicano il loro primo disco “Crash Me”. Un album energico ed ispirato al movimento Riot Girl. Dopo l’uscita dell’album seguì una lunga tournée, che le portò anche a supportare la band spagnola Ska-P nel loro tour italiano suonando in vari palazzetti dello sport. Dal 2003 la band eseguì oltre 70 live all’anno. Partecipano come guest star nella serie televisiva “L’ispettore Coliandro”. Nel 2004 pubblicano l’album “Strike”. Furono ospiti nel 2005 del programma “I love Rock’n’Roll” su All Music e di “Markette” su LA7. Hanno partecipato a vari festival, nazionali ed europei: “Arezzo Wave”, “Venerelettrica”, “VenusRock”, “Nandrinfestival belga” e molti altri. Nel 2007 collaborano con il gruppo rap milanese Sano Business nella canzone “Cash In Black”, dell’album Crossover. Le Bambole di pezza si riunirono nel 2014 per celebrare i 10 anni dall’uscita del loro ultimo album Strike.

Nel 2022 con La Scenda Dischi ristampano su vinile rosso marmorizzato 300 copie di “Crash Me”, per celebrare i 20 anni dall’uscita del loro primo disco.



300 COPIE NUMERATE A MANO

VINILE ROSSO MARMORIZZATO E BOOKLET

ORDINA LA TUA COPIA!

“Siamo molto contente di annunciare la stampa in vinile del nostro primo disco. E’ davvero un’emozione perché siamo molto legate a quel disco, sono stati i pezzi con cui abbiamo fatto i nostri primi concerti. Nella cover del vinile abbiamo inserito qualche sorpresa, alcune foto parecchio divertenti del periodo. Non vediamo l’ora di poterlo presentare anche dal vivo. Grazie per il supporto!” (Bambole di Pezza)