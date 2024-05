BAY FEST 2024: SVELATI I NOMI DEGLI SHOW IN ACUSTICO!

Annunciati anche i vincitori del contest che suoneranno un set acustico all’inizio delle serate del festival: According To Jack (15 giugno), Drum N’ Jack (12 agosto), 27 Times 9 (13 agosto), SoundCheck (14 agosto).

Prende definitivamente forma l’edizione 2024 del festival punk rock più importante d’Italia e con un ottimo successo anche tra il pubblico proveniente dall’estero.

Il festival, che si svolge nella splendida cornice della località balneare di Bellaria Igea Marina, torna nell’estate 2024 per ben cinque giornate; si partirà il 15 giugno sul palco a due passi dal mare del Beky Bay con i leggendari Descendents. La storica band di punta della scena punk americana sarà headliner della giornata “Road to Bay Fest”, la preview del festival che già a giugno ci farà assaporare l’atmosfera unica che si respira al Bay Fest. Milo Aukerman e soci tornano dunque 5 anni dopo l’ultimo concerto in Italia e porteranno sul palco del Beky Bay tutto il meglio della loro carriera.

Altro nome annunciato sono i Neck Deep: la band pop punk gallese che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, torna in Italia dopo aver pubblicato a gennaio 2024 l’ultimo album in studio ‘Neck Deep’ per Hopeless Records.

Ad aprire la giornata ci saranno i Fernandhell, nuovo progetto di Livio Montarese, co-fondatore dei Peawees.

Il 6 agosto tornerà, per il terzo anno consecutivo, il Pool Party al Mapo Club: l’apprezzatissima ed esclusiva festa in piscina vedrà protagoniste sul palco dello storico club nel cuore di Bellaria Igea Marina due band: gli headliner Strung Out, band hardcore punk di Simi Valley conosciuta per il loro stile musicale unico che ha fuso aspetti del punk rock e dell’heavy metal, in uscita il prossimo 5 aprile con il nuovo album ‘Dead Rebellion’, e i Belvedere, leggende dello skate-punk canadese in attività da oltre 25 anni, i quali coglieranno l’occasione per presentare al pubblico del Bay Fest il loro ultimo album “Hindsight Is The Sixth Sense” (2021). Non mancheranno dj set e altre sorprese targate Bay Fest.

Svelato anche il nome degli headliner del DAY 1, il 12 agosto al Beky Bay: si tratta degli Alkaline Trio, che tornano in Italia dopo 10 anni di assenza, con un nuovo album ‘Blood, Hair, And Eyeballs’, pubblicato lo scorso 26 gennaio. Dopo l’esperienza con i blink-182, Matt Skiba torna alla voce della sua band originale, alternandosi al microfono con il bassista Dan Andriano in undici brani potenti, incisivi e mai banali.

Prima della band americana saliranno sul palco i Satanic Surfers; la skate punk band svedese torna sul palco del Bay Fest dopo la reunion che ha visto il ritorno dello storico batterista Rodrigo alla voce. La band, insieme a Millencolin, Refused e No Fun At All, ha fatto la storia del punk rock scandinavo, conquistando una gremita schiera di fan anche oltreoceano.

A dare il via al DAY 1 saranno i californiani Ignite; la band originaria di Orange County, tra le più importanti della scena hardcore punk, calca i palchi di tutto il mondo da oltre 25 anni. Con cinque album alle spalle, tra cui il successo del 2006, “Our Darkest Days” e “A War Against You” del 2016 (che è entrato al sesto posto nelle classifiche tedesche), nel 2022 hanno pubblicato il loro ultimo disco “Ignite” con alla voce il nuovo cantante Eli Santana.

Annunciati anche i primi tre nomi del DAY 2 (13 agosto al Beky Bay): gli headliner, Millencolin, che tornano in quella che in Italia per loro è una seconda casa. La band svedese, infatti, è stata la prima a calcare il palco del Beky Bay come headliner della prima edizione del festival; i Less Than Jake, che tornano ad un anno di distanza dalla straordinaria performance allo Slam Dunk Festival Italy e sappiamo già che per il palco del Bay Fest non si risparmieranno; ultimo nome annunciato per il DAY 2 sono gli italianissimi Shandon, che nel 2024 festeggeranno 30 anni di carriera.

Per la giornata di chiusura, l’headliner sarà di Naska, headliner sul palco del Beky Bay il 14 agosto. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista di un nuovo movimento pop punk italiano, Naska – al secolo Diego Caterbetti – ha dimostrato, con le sue performance dirompenti ed energetiche, un’attitudine da vero rocker, un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune. Altro nome italiano che si aggiunge in line-up è quello dei Lost, una tra le band più influenti dei primi anni 2000. Negli anni hanno ottenuto grandi successi e riconoscimenti, collaborazioni internazionali (Joel Madden dei Good Charlotte) che hanno permesso alla band di calcare i palchi di tutta Italia. I Lost ora sono tornati con un sound potente, serrato che si avvicina sempre di più alle sonorità pop punk d’oltreoceano con testi concreti e melodie dirette. La band che aprirà la giornata sono gli Itchy; 23 anni dopo la decisione di fondare una band, gli Itchy rimangono una tra le band protagoniste della scena punk rock tedesca. Più di 1000 concerti in tutta Europa, dai piccoli club intimi ai palchi principali dei più importanti festival, fino ad arrivare ai tour di supporto per band come Bad Religion, Sum 41 o Billy Talent.

Annunciati anche i vincitori del contest che suoneranno un set acustico all’inizio delle serate del festival: According To Jack (15 giugno), Drum N’ Jack (12 agosto), 27 Times 9 (13 agosto), SoundCheck (14 agosto).

I biglietti, abbonamenti e pacchetti campeggio a prezzo speciale sono in vendita solo su Ticketmaster.

Di seguito tutti i dettagli del festival.

BAY FEST 2024

15 GIUGNO, 6-12-13-14 AGOSTO 2024

BELLARIA IGEA MARINA – RIMINI

LINE-UP

15 GIUGNO – ROAD TO BAY FEST – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

DESCENDENTS – NECK DEEP – FERNANDHELL

Acoustic show: According To Jack

Prezzo: 20€ + d.d.p.

6 AGOSTO – POOL PARTY – MAPO CLUB, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

STRUNG OUT – BELVEDERE

Prezzo: 10€ + d.d.p.

12 AGOSTO – DAY 1 – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

ALKALINE TRIO – SATANIC SURFERS – IGNITE

Acoustic show: Drum N’ Jack

Prezzo: 20€ + d.d.p.

13 AGOSTO – DAY 2 – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

MILLENCOLIN – LESS THAN JAKE – SHANDON

Acoustic show: 27 Times 9

Prezzo: 20€ + d.d.p.

14 AGOSTO – DAY 3 – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

NASKA – LOST – ITCHY

Acoustic show: SoundCheck

Prezzo: 25€ + d.d.p.

ABBONAMENTI

FULL FESTIVAL PASS 5 DAYS (15 giugno, 6 agosto, 12/13/14 agosto)

Prezzo: 75€ + d.d.p.

BAY FEST 3 DAYS PASS (12/13/14 agosto)

Prezzo: 60€ + d.d.p.

BAY FEST 3 DAYS PASS (12/13/14 agosto) + CAMPING (4 notti 11/12/13/14 Agosto)

Prezzo: 120€ + d.d.p.