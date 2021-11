Hub Music Factory ha annunciato altre 8 band pronte ad infiammare il palco di Bay Fest insieme ai gruppi già confermati Bad Religion, Millencolin, Circle Jerks, The Bouncing Souls, H2O!

Sia ggiungono quindi come da titolo: Antiflag, Satanic Surfers, Strung Out, Flogging Molly, The Flatliners,The Last Gang, Get Dead e gli italiani Raw Power al festival estivo che si terrà l’11-12-13-14 AGOSTO 2022, come sempre al Beky Bay di Bellaria/Igea Marina.

Impossibile mancare