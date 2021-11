Nuovo singolo per i Debunk

Esce “Grit My Teeth”, nuovo singolo della band emiliana Debunk.

Il brano parla di come alcune persone non riescano a tenere duro di fronte alle avversità che la vita mette davanti, come perdite dei cari o eventi traumatici. Il videoclip realizzato per il brano fa riflettere su come certe persone abbiano bisogno di un aiuto concreto per uscire da queste situazioni, che sono purtroppo all’ordine del giorno.

I Debunk nascono nel 2011 in provincia di Reggio Emilia.

Dopo varie vicissitudini e qualche EP, la formazione prende la sua forma attuale nel 2017.

Il quartetto, composto da membri di Raw Power ed ex Los Fastidios, ha condiviso il palco con GBH, Lagwagon, Nabat, Cripple Bastards, Raw Power, Ratos de Porao e Nuclear Assault.

A settembre 2019 la band ha fatto uscire un LP di dodici pezzi dal titolo “Doped Life”, con influenze di band come Pennywise, Good Riddance e Nofx, dal quale vengono estratti i singoli Flower Power, Accept Your Idea e Stay With You.

Nel 2021 esce il singolo “Grit My Teeth”, che anticipa l’uscita del nuovo album previsto per il 2022.

Link al video: https://youtu.be/k3TEnr7Ne_E

https://www.instagram.com/debunkhcpunk/

https://www.facebook.com/debunkhc/