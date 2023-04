Bull Brigade feat Egreen pubblicano il singolo “Il fuoco reloaded LIVE”

Le migliori collaborazioni artistiche sono quelle che nascono dalle affinità di intenti e dalla complicità più profonda. È questo il caso del nuovo singolo “Il fuoco reloaded LIVE”, a firma dei Bull Brigade insieme con Egreen.

La band punk Torinese rivede in un’inedita versione live in studio uno dei cavalli di battaglia contenuti nell’ultimo album “Il Fuoco Non si è Spento”, il disco che li ha visti affermarsi definitivamente nel panorama underground italiano.

In questa versione partecipa con le sue strofe Egreen, nome di spicco della scena rap italiana con il quale il gruppo ha legami che vanno al di là di ogni convenzione e genere musicale, dando vita ad un featuring potente ed incisivo, che moltiplica l’impatto del brano, reso ancora più unico dalla registrazione dal vivo presso il Deposito Zero Studios.

I Bull Brigade commentano questa collaborazione dicendo: “Collaborare con Egreen su questo brano è risultato essere una cosa spontanea e naturale. Veniamo da percorsi musicali differenti ma l’attitudine che lo contraddistingue ha numerose analogie con quella della scena dalla quale veniamo.

Incarna un modo di fare e vivere il rap che lo rende subito credibile e fa arrivare le sue parole e le sue intenzioni in maniera diretta ed onesta. Un brano come “Il Fuoco Non si è Spento” richiede per forza di cose questo approccio ed Egreen è riuscito a coglierlo in pieno, portando tutto ad un livello ed un’intensità superiore grazie al suo incredibile apporto in questa versione live.”

Di contro, Egreen aggiunge:

“I Bull Brigade rappresentano una scena e sono una realtà che non è mai scesa a compromessi, che ha portato avanti centimetro dopo centimetro un percorso coerente, consolidato anno dopo anno sui palchi attraverso dischi solidi, che viene dal basso, con un legame fortissimo con la propria fan base. Una band che ha reputazione e credibilità.

Credo che questo basti per far capire quanto sia stato spontaneo l’avvicinamento fra la parti e quali siano i fattori che ci uniscono. Musica seria. Il fuoco non si è spento.”

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.



Link Bull BrigadeFacebook: https://www.facebook.com/bullbrigade Instagram: https://www.instagram.com/bullbrigade

Link Egreen

Facebook: https://www.facebook.com/EgreenUfficiale/

Instagram: https://www.instagram.com/egreenfantini/