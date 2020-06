CHOKING VICTIM: novità sul live album

Vi avevamo già accennato della futura uscita di un live album dei Choking Victim. Nei giorni scorsi Scott Sturgeon ha rilasciato un’intervista tramite un live Instagram di Erin di Last Rockers TV, al quale ha rilasciato la notizia che la poliedrica punk band di New York ha registrato la cover di Sweet Dreams degli Eurythmics (già da anni presente nelle scalette live dei Choking Victim) e che stanno continuando i lavori per l’atteso, almeno per il sottoscritto, live album.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.