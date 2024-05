CRUMMY STUFF, CROCODILES e ANDREA MANGES & THE VETERANS aggiunti alla line up del PRR7

Punk Rock Don’t Stop gridavano gli Apers: i ragazzi del Punk Rock Raduno stanno dimostrando di prendere alla lettera questa regola annunciando altri tre nomi per la settima edizione del festival (11-14 luglio 2024, Edoné, Bergamo): Crummy Stuff, Crocodiles e Andrea Manges & The Veterans.

I primi non hanno bisogno di presentazioni, se non la sottolineatura del fatto che siano una delle più importanti punk rock band italiane, i Crocodiles sono un duo garage punk di San Diego, mentre il side project di Andrea Manges non è sicuramente una novità per tutti voi.

Restate sintonizzati per ulterioriaggiunte!

